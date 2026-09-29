Во вторник, 29 сентября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоялись матчи 2-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей 29 сентября:

«Дубай» — «Барселона» — 94:87;

«Анадолу Эфес» — «Реал» Мадрид — 94:84;

«Жальгирис» — «Олимпиакос» — 91:93;

«Фенербахче» — «Бавария» — 100:76;

«Црвена Звезда» — «Хапоэль» Тель-Авив — 80:81;

«Олимпия» Милан — «Виртус» Болонья — 87:85;

«Валенсия» — «Баскония» — 111:88;

«Париж» — «Партизан» — 79:92.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.