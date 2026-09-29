Еврокубок: результаты матчей 29 сентября
Во вторник, 29 сентября, состоялся первый игровой день нового сезона Еврокубка — 2026/2027, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Еврокубок. Результаты на 29 сентября:
«Нептунас» — «Тренто» — 73:76;
«Тофаш» — «Хемниц 99» — 82:69;
«Хапоэль» Иерусалим — «Росток Сивулвз» — 94:73;
«Ле-Ман» — «Арис» — 74:87;
«Умана Рейер» — «Фрапорт Скайлайнерс» — 104:72.
В турнире принимают участие 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь клубов — A, B, C и D. По итогам сезона-2025/2026 обладателем Еврокубка стал французский «Бурк», обыгравший в финале «Бешикташ».
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