Еврокубок: результаты матчей 29 сентября

Во вторник, 29 сентября, состоялся первый игровой день нового сезона Еврокубка — 2026/2027, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты на 29 сентября:

«Нептунас» — «Тренто» — 73:76;

«Тофаш» — «Хемниц 99» — 82:69;

«Хапоэль» Иерусалим — «Росток Сивулвз» — 94:73;

«Ле-Ман» — «Арис» — 74:87;

«Умана Рейер» — «Фрапорт Скайлайнерс» — 104:72.

В турнире принимают участие 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь клубов — A, B, C и D. По итогам сезона-2025/2026 обладателем Еврокубка стал французский «Бурк», обыгравший в финале «Бешикташ».