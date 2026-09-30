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Егор Дёмин показал фотографии со своего второго медиадня в НБА

Егор Дёмин показал фотографии со своего второго медиадня в НБА
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20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин опубликовал новые фотографии с медиадня команды. Впереди у него второй сезон в НБА — 2026/2027.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

В прошлом сезоне Дёмин установил рекорд НБА среди новичков: он забивал хотя бы один трёхочковый в 34 матчах подряд. Предыдущий рекорд продержался 16 лет. Всего за сезон Дёмин реализовал 124 трёхочковых — больше был только у одного новичка лиги.

На Летней лиге НБА — 2026 в Лас-Вегасе Дёмин вошёл во вторую символическую сборную турнира. В пяти матчах он набирал в среднем 21 очко, совершал 3,7 подбора, отдавал 4,3 передачи и делал 2,3 перехвата. Точность его бросков с игры составила 42,6%. А на турнире California Classic статистика Дёмина была следующей: 23 очка и 7,5 подбора в среднем за матч.

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