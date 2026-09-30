Фото: Леброн Джеймс тренируется в составе «Филадельфии» под девятым номером

Пресс-служба «Филадельфии Сиксерс» опубликовала в соцсети X фотографии с тренировки команды. На одном из снимков звёздный форвард Леброн Джеймс занимается вместе с одноклубниками в майке с девятым номером.

Фото: Пресс-служба «Филадельфии Сиксерс»

Фото: Пресс-служба «Филадельфии Сиксерс»

Стоит отметить, что обычно на тренировках Джеймс использует шестой номер, однако в «Филадельфии» он выведен из обращения в честь Джулиуса Ирвинга. Клуб увековечил номер легендарного форварда 19 апреля 1988 года — Ирвинг провёл за «Сиксерс» 11 сезонов.

Напомним, 41-летний Леброн стал игроком «Филадельфии» по итогам межсезонья, заключив с клубом двухлетний контракт с опцией игрока на второй сезон. Общая сумма соглашения составляет $ 7,95 млн.