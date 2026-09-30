Тренер «Автодора» Вергун рассказал, чем опасен «Уралмаш», перед матчем Единой лиги

Главный тренер саратовского «Автодора» Ростислав Вергун высказался в преддверии матча регулярного сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится сегодня, 30 сентября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 30 сентября 2026, среда. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Уралмаш» — команда с очень качественным, глубоким ростером. На каждой позиции соперник обладает рядом игроков высокого уровня — как иностранцев, так и россиян. Они неплохо знают, как использовать свои сильные стороны, очень вариативны в атаке. Достаточно сказать, что из 11 матчей своей предсезонки во всех 11 соперник одержал победу, в том числе выиграл Кубок «Урал-Грейта», на котором мы присутствовали.

Поэтому после поражения в Питере уверен, что соперник захочет реабилитироваться, перед своими болельщиками в том числе. Нас ждёт непростой матч, очень хороший вызов для всех нас — проявить себя против команды, которая ставит перед собой самые высокие цели. Очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Обещаем навязать настоящую борьбу на паркете», — приводит слова Вергуна официальный телеграм-канал «Автодора».