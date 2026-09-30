Леонарду заплатили $ 672 тыс. за встречу с военными в рамках схемы обхода потолка зарплат

Журналист-расследователь Пабло Торре в подкасте Pablo Torre Finds Out сообщил, что звёздный форвард Кавай Леонард получил $ 672 тыс. за часовую встречу с военнослужащими. По версии Торре, мероприятие было частью схемы «Лос-Анджелес Клипперс» по обходу потолка зарплат НБА. Пост о встрече в социальных сетях набрал всего 119 отметок «Нравится» — журналист считает это признаком того, что мероприятие было небольшим.

Представители Леонарда продолжают утверждать, что он не знал о незаконной схеме, в которой НБА признала виновными «Клипперс». По итогам расследования лига установила, что клуб обеспечил игроку доход вне баскетбола через контракты как минимум с четырьмя связанными с ним компаниями: Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics и Lockton Insurance. До 2021 года они гарантировали Леонарду в общей сложности $ 18 млн. Самого игрока лига оштрафовала на $ 700 тыс.

Напомним, в межсезонье Леонард перешёл в «Торонто Рэпторс» в результате обмена. В 2019 году он помог клубу впервые в его истории выиграть чемпионский титул НБА.