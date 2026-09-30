Видео: Леброн Джеймс улетел с тренировки «Филадельфии» в Нью-Йорк на вертолёте

После сегодняшней тренировки «Филадельфии Сикерс» Леброн Джеймс отправился в Нью-Йорк на вертолёте. Видео появилось в социальных сетях.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Отметим, что в этом сезоне Джеймс планирует регулярно перемещаться между двумя городами. Перелёт из Нью-Йорка в Филадельфию занимает около 40-45 минут и стоит примерно $ 4 тыс. в одну сторону. Если летать на каждый из 41 домашнего матча «Сиксерс» туда и обратно, расходы составят около $ 328 тыс. Однако в эту сумму не входят поездки на тренировки и другие мероприятия.

Напомним, 41-летний Джеймс перешёл в «Филадельфию» в межсезонье. Он подписал двухлетний контракт с опцией игрока на второй сезон. Общая сумма соглашения — $ 7,95 млн.