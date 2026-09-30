HoopsHype назвал десятку лучших игроков НБА на сезон-2026/2027
Североамериканское спортивное издание составило рейтинг лучших игроков НБА на сезон-2026/2027.
Стоит отметить, что первое место занял центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. Десятку лучших замкнул форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.
Рейтинг возглавили:
- Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).
- Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
- Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
- Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
- Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
- Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
- Яннис Адетокунбо («Майами Хит»).
- Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
- Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
- Джейсон Тейтум («Бостон»).
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