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HoopsHype назвал десятку лучших игроков НБА на сезон-2026/2027

HoopsHype назвал десятку лучших игроков НБА на сезон-2026/2027
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Североамериканское спортивное издание составило рейтинг лучших игроков НБА на сезон-2026/2027.

Стоит отметить, что первое место занял центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. Десятку лучших замкнул форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.

Рейтинг возглавили:

  1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).
  2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
  3. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
  4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
  5. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
  6. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
  7. Яннис Адетокунбо («Майами Хит»).
  8. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
  9. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
  10. Джейсон Тейтум («Бостон»).
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