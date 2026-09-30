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«Бруклин» опубликовал два снимка Егора Дёмина с разницей в год

«Бруклин» опубликовал два снимка Егора Дёмина с разницей в год
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Пресс-служба «Бруклин Нетс» опубликовала в соцсети X два снимка Егора Дёмина, сделанные с разницей в год. Слева — фотография с медиадня перед дебютным сезоном защитника в НБА, справа — перед вторым.

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Напомним, в прошлом сезоне Дёмин установил рекорд лиги среди новичков: он забивал как минимум один трёхочковый в 34 матчах подряд. Предыдущее достижение держалось 16 лет. Всего за сезон защитник реализовал 124 трёхочковых — среди новичков больше попал только один игрок.

На Летней лиге НБА — 2026 в Лас-Вегасе россиянин вошёл во вторую символическую сборную турнира. В трёх матчах он в среднем набирал 21 очко, делал 3,7 подбора и 2,3 перехвата, а также отдавал 4,3 передачи. Точность его бросков с игры составила 42,6%.

В матчах California Classic Дёмин в среднем набирал 23 очка и совершал 7,5 подбора за две игры.

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