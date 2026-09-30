Стали известны призёры V розыгрыша Кубка им. Д. Я. Берлина

Состоялись матчи за первое и за третье место V розыгрыша Кубка им. Д. Я. Берлина. В финале «Металлург» (Магнитогорск) обыграл команду «Спарта энд К»-2 (Видное) со счётом 74:59. В этом сезоне девушки из «Металлурга» дебютируют в Суперлиге, а в «Финале четырёх» Кубка Берлина сыграли впервые.

«Спарта энд К»-2 становилась победителем самого первого розыгрыша: четыре года назад она в золотом матче со счетом 88:45 разгромила ивановскую «Энергию».

Фото: РФБ

Финал

«Металлург» (Магнитогорск) – «Спарта энд К»-2 (Видное) – 74:59 (23:8, 13:16, 22:25, 16:10).

«Металлург»: Фролова (15+4 перехвата), Дорофеева (14+10 передач), Андрюшкина (13), Адащик (11+5 перехватов), Эрнандес (6), Васильева (6), Коркина (4), Жуланова (4), Телегина (1), Кириленко (0), Сухова (0), Давыдова (0).

«Спарта энд К»-2: Шопот (11), Сударикова (11), Беляева (9), Баженова (7), Панченко (6), Кривицкая (4), Веролюбова (4), Терехина (3), Ким (2), Кальченко (2), Шубина (0), Мусатова (0).

За третье место

«Юность» (Пензенская область) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) – 63:48.

«Юность»: Сизякова (15+10 подборов+4 передачи+3 перехвата), Аникина (12+9 подборов).

«Славянка-ЧКПЗ»: Ситникова (7), Филимонова (7).