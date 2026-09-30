Евролига: расписание матчей на 30 сентября

В среду, 30 сентября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится заключительный игровой день 2-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей 30 сентября (время московское):

21:05 — «Маккаби» Тель-Авив — «Бешикташ»;

21:15 — «Панатинаикос» — АСВЕЛ.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.

Чемпионом сезона-2025/2026 стал греческий «Олимпиакос», который в финальном матче турнира обыграл со счётом 92:85 испанский коллектив «Реал» Мадрид.