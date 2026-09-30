Единая лига: расписание матчей 30 сентября
В среду, 30 сентября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидают два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Единая лига. Расписание матчей на 30 сентября (время московское):
18:00 — «Автодор» — «Уралмаш»;
18:00 — УНИКС — «Динамо» Владивосток.
Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.
В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).