15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2026/2027 на 30 сентября

Единая лига: расписание матчей 30 сентября
Комментарии

В среду, 30 сентября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидают два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 30 сентября (время московское):

18:00 — «Автодор» — «Уралмаш»;
18:00 — УНИКС — «Динамо» Владивосток.

Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
Читайте далее:
Снайпер с тёмным прошлым. Зачем «Зенит» подписал контракт с Маликом Ньюмэном?
Снайпер с тёмным прошлым. Зачем «Зенит» подписал контракт с Маликом Ньюмэном?