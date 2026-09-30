Еврокубок: расписание матчей на 30 сентября

В среду, 30 сентября, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2026/2027 состоится второй игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей 30 сентября (время московское):

18:30 — «Шяуляй» – «Лондон Лайонс»;

19:00 — «Бахчешехир» – «Рома»;

19:00 — «Ригас Зелли» — «Дертона Баскет»;

19:30 — «Лиеткабелис» – «Босна Роял»;

20:00 — «Шлёнск» – «Будучность»;

20:00 — «ПАОК» – «Манреза»;

20:00 — «Ратиофарм Ульм» – «Балкан»;

21:00 – «Наполи Баскет» – «Бурк»;

21:30 — «Бургос» – «Цедевита-Олимпия»;

22:00 — «Максима Рома» – У-БТ;

22:00 — «Леново Тенерифе» – «Тюрк Телеком».

В турнире принимают участие 32 команды, которые разделены на четыре группы по восемь клубов — А, В, С и D.