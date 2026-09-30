Видео: Шакил О'Нил поёт с фанатами «Жальгириса» на матче Евролиги

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил 29 сентября посетил матч Евролиги между «Жальгирисом» и «Олимпиакосом» (91:93) и спел вместе с фанатами литовского клуба.

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Самым результативным игроком в составе литовской команды стал 31-летний американский защитник Стерлинг Браун. Он набрал 20 очков, а также совершил один перехват и сделал один блок-шот при трёх потерях.

Наиболее результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 33-летний французский защитник Эван Фурнье. Он набрал 19 очков, сделал один подбор, а также совершил один перехват.