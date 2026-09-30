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«Возвращение к истокам». Букер объяснил смену номера на джерси с 1-го на 15-й

«Возвращение к истокам». Букер объяснил смену номера на джерси с 1-го на 15-й
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29-летний звёздный американский защитник Девин Букер, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», объяснил смену игрового номера с 1-го на 15-й.

«Мне кажется, что это возвращение к истокам, этот номер мне не чужой. Даже когда я спускаюсь по лестнице в футболке с этим номером, мне кажется, что к нему нужно привыкнуть. Когда я смотрю в зеркало и вижу свои первые фотографии в этой футболке, я чувствую себя как дома. Как будто я вернулся к истокам», — приводит слова Букера издание Clutch Points.

Под 15-м номером Букер играет за сборную США, а его отец Мелвин Букер играл под этим номером в NCAA.

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