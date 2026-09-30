«Важнейшая часть организации». Пул — о новом контракте Карри с «Уорриорз»

Защитник команды НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Джордан Пул высказался о новом контракте четырёхкратного чемпиона лиги Стефена Карри с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Стеф — один из величайших баскетболистов, когда-либо игравших в нашей лиге, и он один из, если не самый великий снайпер. Знаете, трудовая этика, ситуация, в которой он смог расти, учиться, развиваться, оставаться там, в «Голден Стэйт», я думаю, лет 15-16 или сколько бы он ни играл. У него есть чувство знакомства с парнями, и он просто трудяга, и, думаю, его игра говорит сама за себя. И помогает то, что он смог быть немного в комфорте, играть в игру и чувствовать себя комфортно с системой и ребятами вокруг него во фронт-офисе.

Очевидно, он прошёл через множество различных партнёров по команде и перемен, это неизбежно, когда клуб пытается совершать чемпионские забеги, но, знаете, он важнейшая часть этой организации «Уорриорз», по праву. И честь ему за это. Он для меня как старший братан, так что я обращусь, если мне что-то понадобится, и у нас бывают разговоры и всё такое, и мы болтаем по ходу сезона и летом. Но, знаете, потрясающий парень, трудяга, потрясающий атлет и один из лучших, кто играл в нашу игру», — сказал Пул на медиадне «Пеликанс».