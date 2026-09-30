Чемпион НБА Джош Харт будет играть с травмой пальца до конца карьеры

31-летний американский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джош Харт, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс», заявил, что вынужден выступать до конца своей карьеры с травмой пальца.

«Просто чтобы мне больше не приходилось отвечать на этот вопрос. Мне не осталось сделать никакой другой операции, кроме замены сустава. Если мне сделают замену сустава, я не смогу играть с ним и моя карьера закончится. Так что палец будет забинтован до самого завершения карьеры», — написал Харт в социальной сети Х.

На драфте НБА 2017 года Харт был выбран под общим 30-м номером командой «Юта Джаз» и был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс».