15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Отчисленный из «Мемфиса» Расселл перешёл в китайский клуб Яо Мина — источник

Отчисленный из «Мемфиса» Расселл перешёл в китайский клуб Яо Мина — источник
Комментарии

30-летний американский баскетболист Д'Анджело Расселл, играющий на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, перешёл в Китайскую баскетбольную лигу (СВА), в команду «Шанхай Шаркс», о чём сообщил китайский журналист и инсайдер Чжан До в социальной сети Х.

Президентом клуба «Шанхай Шаркс» является легендарный китайский центровой Яо Мин, известный своими выступлениями в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Хьюстон Рокетс», в который он и ушёл из шанхайского клуба.

26 сентября Расселл, который выступал в НБА с 2015 года, был отчислен из состава команды «Мемфис Гриззлиз», за которую ни разу не сыграл.

Материалы по теме
«Важнейшая часть организации». Пул — о новом контракте Карри с «Уорриорз»