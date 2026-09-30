Отчисленный из «Мемфиса» Расселл перешёл в китайский клуб Яо Мина — источник

30-летний американский баскетболист Д'Анджело Расселл, играющий на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, перешёл в Китайскую баскетбольную лигу (СВА), в команду «Шанхай Шаркс», о чём сообщил китайский журналист и инсайдер Чжан До в социальной сети Х.

Президентом клуба «Шанхай Шаркс» является легендарный китайский центровой Яо Мин, известный своими выступлениями в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Хьюстон Рокетс», в который он и ушёл из шанхайского клуба.

26 сентября Расселл, который выступал в НБА с 2015 года, был отчислен из состава команды «Мемфис Гриззлиз», за которую ни разу не сыграл.