Ривз из «Лейкерс»: будем делать разные вещи, которые не могли в прошлом году

28-летний американский защитник Остин Ривз, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался в преддверии сезона-2026/2027.

«Мы будем делать разные вещи, которые не могли делать в прошлом году. Мы сможем играть в более свободный, текучий баскетбол. Не придётся играть пик-н-ролл в каждом владении», — приводит слова Ривза аккаунт Basketball Forever в социальной сети Х.

По окончании сезона-2025/2026 состав «озёрников» покинул 41-летний форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, который на правах свободного агента присоединился к «Филадельфии Сиксерс».