15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ривз из «Лейкерс»: будем делать разные вещи, которые не могли в прошлом году

Ривз из «Лейкерс»: будем делать разные вещи, которые не могли в прошлом году
Комментарии

28-летний американский защитник Остин Ривз, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался в преддверии сезона-2026/2027.

«Мы будем делать разные вещи, которые не могли делать в прошлом году. Мы сможем играть в более свободный, текучий баскетбол. Не придётся играть пик-н-ролл в каждом владении», — приводит слова Ривза аккаунт Basketball Forever в социальной сети Х.

По окончании сезона-2025/2026 состав «озёрников» покинул 41-летний форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, который на правах свободного агента присоединился к «Филадельфии Сиксерс».

Материалы по теме
«Очень приятно». Дончич — о роли лидера вместе с Ривзом после ухода Леброна