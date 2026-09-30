«Сожгите клуб дотла». Чемпион НБА — о нарушении «Манчестер Сити» ФФП

31-летний американский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джош Харт, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс», высказался о решении независимой комиссии признать ФК «Манчестер Сити» виновным в нарушениях финансовых правил АПЛ в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

«Ман Сити» соврал о £ 900 млн?! Забудьте о понижении… Сожгите клуб дотла», — написал Харт в социальной сети Х.

Ранее независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Руководство английского коллектива продолжает отрицать все обвинения.

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