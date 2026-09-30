«С Ирвингом даже подружился». Отец Дёмина — о работе Егора в летнем лагере

Владимир Дёмин, являющийся отцом российского защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказал о работе сына в межсезонье.

– Какие цели были у Егора на нынешний летний лагерь?

– Было обидно, что минувший сезон он закончил раньше на два месяца из-за повреждения. Но, с другой стороны, это позволило спланировать и провести его летнюю подготовку максимально эффективно. Первой задачей для Егора было поработать с той проблемой, которая не дала доиграть сезон. Параллельным курсом он работал над физикой, делал акцент на улучшении силового функционала, увеличении мышечной массы, что невозможно сделать в течение сезона. К Летней лиге Егор активно готовился с индивидуальным тренером. Там он, на мой взгляд, показал хороший уровень, произвёл положительное впечатление на скаутов, тренеров и специалистов НБА.

После Летней лиги он продолжил индивидуальную работу, а в августе добавились ещё тренировки в лагерях со звёздами НБА в Лос-Анджелесе: Кайри Ирвингом, Тайриз