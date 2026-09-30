Расписание первой игровой недели мужской баскетбольной Суперлиги

Завтра, 1 октября, стартует сезон-2026/2027 Fonbet Суперлиги среди мужских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Предлагаем вашему вниманию расписание первой игровой недели турнира.
1 октября:
16:00 мск — «Темп-СУМЗ» — «Новосибирск»;
17:15 мск — «Уфа» — «Барнаул»;
19:00 мск — «Динамо» Грозный — «Купол-Родники»;
19:00 мск — ЦСКА-2 — «Тамбов».
2 октября:
19:00 мск — «Десна» — «Университет-Югра»;
19:30 мск — «Русичи» — «Химки».
4 октября:
14:00 мск — ЦСКА-2 — «Купол-Родники»;
14:00 мск — «Металлург» — «Челбаскет»;
15:00 мск — «Темп-СУМЗ» — «Барнаул»;
15:15 мск — «Уфа» — «Новосибирск»;
19:00 мск — «Динамо» Грозный — «Тамбов».
5 октября:
19:00 мск — «Десна» — «Химки»;
19:30 мск — «Русичи» — «Университет-Югра».
Напомним, действующим чемпионом турнира является команда «Челбаскет».