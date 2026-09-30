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Букер — о сезоне-2026/2027: люблю эту игру больше, чем когда-либо

Букер — о сезоне-2026/2027: люблю эту игру больше, чем когда-либо
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29-летний звёздный американский защитник Девин Букер, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», рассказал о своём настроении в преддверии старта сезона-2026/2027.

«Иногда я слишком много пасую, а в этом году, надеюсь, буду слишком много бросать. Чувствую себя лучше, чем когда-либо. Лучше, чем когда-либо. Я люблю эту игру больше, чем когда-либо», — приводит слова Букера с медиадня издание Clutch Points.

Сезон-2026/2027 в североамериканской лиге начнётся с предсезонных встреч в начале октября 2026 года, а стартовый матч регулярного чемпионата запланирован на 20 октября 2026 года.

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