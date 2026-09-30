Расписание первой игровой недели женской баскетбольной Премьер-лиги

Завтра, 1 октября, стартует сезон-2026/2027 чемпионат России Премьер-лига среди женских команд. Турнир проводится под эгидой Российской Федерации Баскетбола (РФБ). Предлагаем вашему вниманию расписание первой игровой недели турнира.

1 октября:

18:30 мск — «Энергия» — УГМК.

4 октября:

14:00 мск — «Динамо» Новосибирск — «Динамо» Курск;

14:00 мск — «Нефтяник-Титан» — «Спарта энд К»;

14:00 мск — «Динамо» Москва — «Самара»;

15:00 мск — «Надежда» — «Энергия».

5 октября:

17:00 мск — УГМК — «Владимирские львицы».

Напомним, чемпионом в прошлом сезоне стал екатеринбургский УГМК. За последние четыре года команда выиграла все 12 возможных трофеев, забрав по четыре трофея в Премьер-лиге, Кубке России и Суперкубке. УГМК с 2009 года 17 раз становился чемпионом России. Лишь в 2022 году клуб уступил в финале курскому «Динамо».