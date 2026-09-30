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«Он стал моим любимым игроком, когда уничтожал сборную США». Шакил О'Нил — о Сабонисе

«Он стал моим любимым игроком, когда уничтожал сборную США». Шакил О'Нил — о Сабонисе
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54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил лестно высказался в адрес легендарного советского и литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса.

«Он стал моим любимым игроком, когда я впервые его увидел, — в то время он играл против Дэвида Робинсона и уничтожил сборную США. Это, можно сказать, и прославило его имя. А потом, знаете, когда я пришёл в НБА, снова с ним встретился. И когда мне доводилось играть против него, он был уже намного старше, так что не сказал бы, что считаю наши с ним дуэли полноценным противостоянием.

Я хотел бы сыграть с ним тогда, когда против него играл Дэвид Робинсон, потому что в то время Арвидас был лучшим игроком в мире. И никто не знал о нём, пока Сабонис не уничтожил сборную США», — приводит слова О'Нила портал Basket News.

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