«Через два года станет грозной силой». О'Нил выделил многообещающего игрока НБА из Европы

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил высоко оценил перспективы 21-летнего американо-литовского баскетболиста Матаса Бузелиса, выступающего за «Чикаго Буллз» на позиции форварда,

«Ему не нужно ничего улучшать. Я хочу сказать, что он игрок, который будет прогрессировать год от года. Знаю его с тех пор, как ему было 17-18 лет. Он хочет этого, стремится быть главным парнем. Играет усердно. Тренируется упорно. И у него ещё есть контракт с Reebok.

Но иногда просто нужно дать этому произойти самому по себе. Мы видим потенциал и понимаем, что этот парень станет отличным игроком. И мне нравится путь, по которому он идёт сейчас. Примерно через два года он уже будет грозной силой, с которой придётся считаться. И я встречался с его мамой, папой, дедушкой. Очень хороший парень, и я желаю ему только всего наилучшего», — приводит слова О'Нила портал Basket News.