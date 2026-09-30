15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Через два года станет грозной силой». О'Нил выделил многообещающего игрока НБА из Европы

«Через два года станет грозной силой». О'Нил выделил многообещающего игрока НБА из Европы
Комментарии

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил высоко оценил перспективы 21-летнего американо-литовского баскетболиста Матаса Бузелиса, выступающего за «Чикаго Буллз» на позиции форварда,

«Ему не нужно ничего улучшать. Я хочу сказать, что он игрок, который будет прогрессировать год от года. Знаю его с тех пор, как ему было 17-18 лет. Он хочет этого, стремится быть главным парнем. Играет усердно. Тренируется упорно. И у него ещё есть контракт с Reebok.

Но иногда просто нужно дать этому произойти самому по себе. Мы видим потенциал и понимаем, что этот парень станет отличным игроком. И мне нравится путь, по которому он идёт сейчас. Примерно через два года он уже будет грозной силой, с которой придётся считаться. И я встречался с его мамой, папой, дедушкой. Очень хороший парень, и я желаю ему только всего наилучшего», — приводит слова О'Нила портал Basket News.

Материалы по теме
«Он стал моим любимым игроком, когда уничто