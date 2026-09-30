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Джоэл Эмбиид объяснил, чем вызвано его желание стать чемпионом НБА в грядущем сезоне

Джоэл Эмбиид объяснил, чем вызвано его желание стать чемпионом НБА в грядущем сезоне
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Самый ценный игрок НБА (MVP) в сезоне-2022/2023 американец камерунского происхождения Джоэл Эмбиид, выступающий на позиции центрового в составе клуба «Филадельфия Сиксерс», объяснил, чем вызвано его желание стать чемпионом НБА в грядущем сезоне.

«Я очень хотел бы завоевать чемпионство не только для своей команды, тренеров и своей семьи, но прежде всего для болельщиков, для города Филадельфии», — приводит слова Эмбиида портал Basketball Network.

Эмбиид является чемпионом Олимпийских игр в Париже, которые прошли в 2024 году, в составе национальной команды США. Джоэл также семь раз принимал участие в Матче всех звёзд.

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