15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига — 2026/2027: результаты на 30 сентября, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 30 сентября
Комментарии

В среду, 30 сентября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола посмотрели два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты встреч на 30 сентября:

«Автодор» — «Уралмаш» — 75:80;
УНИКС — «Динамо» Владивосток — 117:75.

Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 Единая лига проводит регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).

Календарь Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027
Читайте далее:
В Единой лиге начинается новый сезон. Кто поднимет чемпионский трофей в 2027-м?
Опрос
В Единой лиге начинается новый сезон. Кто поднимет чемпионский трофей в 2027-м?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android