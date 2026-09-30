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Панатинаикос — АСВЕЛ, результат матча 30 сентября 2026, счёт 102:79, Евролига-2026/2027

«Панатинаикос» с разницей в 23 очка обыграл АСВЕЛ в матче Евролиги
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Сегодня, 30 сентября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027 между клубом из Греции «Панатинаикос» и французской командой АСВЕЛ. Коллектив из Афин одержал уверенную победу со счётом 102:79 (25:13, 31:21, 24:22, 22:23).

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
30 сентября 2026, среда. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
102 : 79
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Панатинаикос: Калаицакис, Франсиско, Мораитис, Бадио, Рогкавопулос, Грант, Лессор, Ябуселе, Бонга, Митоглу, Манцукас
АСВЕЛ: Кейл, Фодзо Дада, Миллз, Масса, Гач, Боломбой, Лайти, Бессон, Пон, Уотерс, Сестина, Краудер

Самым результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал 28-летний баскетболист Сильвен Франсиско. Он набрал 19 очков, а также сделал два подбора и три передачи.

Наиболее результативным игроком в составе команды из Лиона стал 29-летний северомакедонский форвард Нейтан Сестина. Он набрал 14 очков, сделал два подбора, а также отдал три передачи.

Календарь Евролиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
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