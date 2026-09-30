«Панатинаикос» с разницей в 23 очка обыграл АСВЕЛ в матче Евролиги

Сегодня, 30 сентября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027 между клубом из Греции «Панатинаикос» и французской командой АСВЕЛ. Коллектив из Афин одержал уверенную победу со счётом 102:79 (25:13, 31:21, 24:22, 22:23).

Самым результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал 28-летний баскетболист Сильвен Франсиско. Он набрал 19 очков, а также сделал два подбора и три передачи.

Наиболее результативным игроком в составе команды из Лиона стал 29-летний северомакедонский форвард Нейтан Сестина. Он набрал 14 очков, сделал два подбора, а также отдал три передачи.