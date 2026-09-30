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Маккаби — Бешикташ, результат матча 30 сентября 2026, счёт 93:109, Евролига-2026/2027

«Бешикташ» обыграл «Маккаби» и одержал первую победу в Евролиге с 2012 года
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Сегодня, 30 сентября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027 между клубом из Израиля «Маккаби» и турецкой командой «Бешикташ». Коллектив из Стамбула одержал победу со счётом 109:93 (27:19, 25:27, 26:17, 31:30).

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
30 сентября 2026, среда. 21:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
93 : 109
Бешикташ
Стамбул, Турция
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Бэкот, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Уоллес, Лиф, Тайс, Мадар, Колсон
Бешикташ: Дотсон, Деджулиус, Угурлу, Морган, Бирсен, Уилбекин, Оморуи, Браун, Ноуэлл, Коркмаз, Габриэль, Жижич

Самым результативным игроком в составе «Бешикташа» стал 33-летний турецкий баскетболист Скотти Уилбекин. Он набрал 20 очков, а также совершил сделал один подбор и три передачи.

Наиболее результативным игроком в составе команды из Тель-Авива стал 30-летний американский защитник Бонзи Колсон. Он набрал 17 очков, сделал три подбора, а также отдал одну передачу.

Напомним, последний раз в Евролиге «Бешикташ» выступал в сезоне-2012/2013. В предыдущем сезоне-2025/2026 команда играла в Еврокубке. Там турецкий коллектив дошёл до финала, остался с серебряными медалями турнира, но всё же смог подняться в Евролигу.

Календарь Евролиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
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