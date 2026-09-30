«Бешикташ» обыграл «Маккаби» и одержал первую победу в Евролиге с 2012 года

Сегодня, 30 сентября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027 между клубом из Израиля «Маккаби» и турецкой командой «Бешикташ». Коллектив из Стамбула одержал победу со счётом 109:93 (27:19, 25:27, 26:17, 31:30).

Самым результативным игроком в составе «Бешикташа» стал 33-летний турецкий баскетболист Скотти Уилбекин. Он набрал 20 очков, а также совершил сделал один подбор и три передачи.

Наиболее результативным игроком в составе команды из Тель-Авива стал 30-летний американский защитник Бонзи Колсон. Он набрал 17 очков, сделал три подбора, а также отдал одну передачу.

Напомним, последний раз в Евролиге «Бешикташ» выступал в сезоне-2012/2013. В предыдущем сезоне-2025/2026 команда играла в Еврокубке. Там турецкий коллектив дошёл до финала, остался с серебряными медалями турнира, но всё же смог подняться в Евролигу.