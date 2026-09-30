В среду, 30 сентября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоялся заключительный игровой день 2-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей 30 сентября:

«Маккаби» Тель-Авив — «Бешикташ» — 93:109;

«Панатинаикос» — АСВЕЛ — 102:79.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.

Чемпионом сезона-2025/2026 стал греческий «Олимпиакос», который в финальном матче турнира обыграл со счётом 92:85 испанский коллектив «Реал» Мадрид.