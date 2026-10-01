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Диллону Бруксу предъявили обвинение в нетрезвом вождении после предыдущего ареста

Диллону Бруксу предъявили обвинение в нетрезвом вождении после предыдущего ареста
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Форварду «Финикс Санз» Диллону Бруксу предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде в связи с арестом, произошедшим в марте 2026 года в Скоттсдейле, штат Аризона. Судебное заседание назначено на 28 октября.

«Диллон Брукс признаёт, что ему предъявлено обвинение по этому делу. Он уважает судебный процесс и намерен позволить делу продвигаться через суды. Поскольку дело находится на рассмотрении, ни господин Брукс, ни его адвокат Ларри Казан не будут давать дальнейших комментариев на данный момент», — приводит слова адвоката игрока CBS Sports.

Напомним, 30-летний Брукс был арестован 6 марта около 1:00 по местному времени после остановки полицией. После расследования его доставили в тюрьму, откуда он был освобождён около 3:30 утра. На момент ареста баскетболист восстанавливался после перелома левой руки.

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