В среду, 30 сентября, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2026/2027 состоялся второй игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты матчей 30 сентября:

«Шяуляй» — «Лондон Лайонс» — 74:71;

«Бахчешехир» — «Рома» — 91:78;

«Ригас Зелли» — «Дертона Баскет» — 86:84;

«Лиеткабелис» — «Босна Роял» — 75:72;

«Шлёнск» — «Будучность» — 75:99;

ПАОК — «Манреза» — 93:78;

«Ратиофарм Ульм» — «Балкан» — 98:84;

«Наполи Баскет» — «Бурк» — 84:76;

«Бургос» — «Цедевита-Олимпия» — 85:81;

«Максима Рома» — У-БТ — 89:55;

«Леново Тенерифе» — «Тюрк Телеком» — 82:75.