«Мы действовали гораздо собраннее». Тренер УНИКСа Каракаш — о победе над «Динамо»

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал победу команды над «Динамо» из Владивостока (117:75) и заявил, что доволен энергией на старте игры, но обеспокоен потерей концентрации.

«Безусловно, это важная для нас победа. После поражения от «Пармы» мы сразу ощутили серьёзное давление, однако такова жизнь в УНИКСе. Клуб ставит перед собой самые высокие цели, поэтому каждый матч имеет огромное значение. Я очень доволен нашей энергией на старте игры. Мы действовали гораздо собраннее, активно боролись за подбор в нападении и хорошо бежали.

Вместе с тем нам ещё многое предстоит улучшить. Больше всего меня сейчас беспокоит то, что у нас случается немало моментов потери концентрации, — а за это наш следующий оппонент «Зенит» может наказать гораздо суровее.

В сегодняшнем матче шесть игроков набрали более 10 очков. Играть определённо легче, когда в команде есть разнообразие, когда очки набирают разные баскетболисты, особенно Денис Захаров и Си Джей Брайс. Они отлично вошли в игру, добавили энергии и показали умный баскетбол в нападении.

Как тренеру мне всегда хочется видеть подобное. Хочется, чтобы успех не зависел лишь от одного, двух или трёх человек, ведь сопернику гораздо сложнее защищаться, когда у нас больше вариантов в нападении. Добавлю также, что 31 результативная передача наглядно демонстрирует, что мы продемонстрировали неэгоистичный баскетбол», — приводит слова Каракаша пресс-служба УНИКСа.