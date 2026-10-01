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«Мы действовали гораздо собраннее». Тренер УНИКСа Каракаш — о победе над «Динамо»

«Мы действовали гораздо собраннее». Тренер УНИКСа Каракаш — о победе над «Динамо»
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Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал победу команды над «Динамо» из Владивостока (117:75) и заявил, что доволен энергией на старте игры, но обеспокоен потерей концентрации.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
117 : 75
Динамо В
Владивосток
УНИКС: Ратэн-Мэйс - 21, Брайс - 19, Захаров - 15, Шаманич - 15, Рейнольдс - 13, Адамс - 11, Беленицкий - 9, Гудумак - 4, Маккормак - 4, Коновалов - 4, Михайловский - 2, Узинский
Динамо В: Блэкмон - 24, Кроули - 14, Акрамов - 7, Садиков - 6, Личутин - 5, Пресняков - 5, Смит - 4, Поллард - 4, Семенченко - 3, Ершов - 2, Стребков - 1, Денисов

«Безусловно, это важная для нас победа. После поражения от «Пармы» мы сразу ощутили серьёзное давление, однако такова жизнь в УНИКСе. Клуб ставит перед собой самые высокие цели, поэтому каждый матч имеет огромное значение. Я очень доволен нашей энергией на старте игры. Мы действовали гораздо собраннее, активно боролись за подбор в нападении и хорошо бежали.

Вместе с тем нам ещё многое предстоит улучшить. Больше всего меня сейчас беспокоит то, что у нас случается немало моментов потери концентрации, — а за это наш следующий оппонент «Зенит» может наказать гораздо суровее.

В сегодняшнем матче шесть игроков набрали более 10 очков. Играть определённо легче, когда в команде есть разнообразие, когда очки набирают разные баскетболисты, особенно Денис Захаров и Си Джей Брайс. Они отлично вошли в игру, добавили энергии и показали умный баскетбол в нападении.

Как тренеру мне всегда хочется видеть подобное. Хочется, чтобы успех не зависел лишь от одного, двух или трёх человек, ведь сопернику гораздо сложнее защищаться, когда у нас больше вариантов в нападении. Добавлю также, что 31 результативная передача наглядно демонстрирует, что мы продемонстрировали неэгоистичный баскетбол», — приводит слова Каракаша пресс-служба УНИКСа.

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