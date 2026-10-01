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«Представьте, насколько хорош он был бы». Керр — о проблемах со зрением Стефена Карри

«Представьте, насколько хорош он был бы». Керр — о проблемах со зрением Стефена Карри
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что не знал о проблемах со зрением у звёздного разыгрывающего его команды Стефена Карри, хотя иногда замечал, что тот щурится.

«Забавно: за эти годы я не раз замечал, как он щурится — то в командном кругу, глядя на меня, то на площадке. Но никто ни разу не сказал мне: «Да у него заболевание глаз».

Думаю, об этом и правда мало кто знал. Так что да, когда появилась эта новость, я был удивлён. А теперь представьте, насколько хорош он был бы, если бы нормально видел», — приводит слова Керра NBC Sports.

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