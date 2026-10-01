Последний визит Родмана в Северную Корею в 2017 году закончился скандальным эпизодом

Журналист The Washington Post Джон Рогин написал в соцсети X, что Ким Чен Ын прекратил общение с членом Зала славы баскетбола и пятикратным чемпионом НБА Деннисом Родманом после неприятного инцидента во время последнего визита баскетболиста в КНДР. По утверждению Рогина, в июне 2017 года Родман сильно напился и испражнился на полу гостиничного номера. С тех пор он в Северную Корею не приезжал.

Напомним, впервые Родман посетил КНДР в феврале 2013 года — в составе поездки, которую журнал Vice назвал баскетбольной дипломатией. Вместе с игроками «Гарлем Глобтроттерз» он провёл восемь дней в Пхеньяне и побывал с Ким Чен Ыном на баскетбольном матче.

Во время последнего визита в июне 2017 года Родман передал министру спорта КНДР книгу Дональда Трампа «Искусство сделки» — в подарок северокорейскому лидеру. Кроме того, он привёз детскую книгу «Где Уолдо?» и пазл с изображением русалки. Предполагалось, что эти подарки предназначены для дочери Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын, учившийся в 1990-х в элитной школе в Швейцарии, давно известен как поклонник баскетбола. По сообщениям СМИ, он носил майку «Чикаго Буллз» с номером Майкла Джордана и собрал видеозаписи почти всех матчей команды.