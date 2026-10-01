Евролига: расписание матчей на 1 октября

В четверг, 1 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится первый игровой день 3-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей 1 октября (время московское):

19:00. «Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид;

21:00. «Црвена Звезда» — «Анадолу Эфес»;

21:30. «Виртус» — «Олимпиакос»;

21:45. «Париж» — «Жальгирис».

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года. Чемпионом сезона-2025/2026 стал греческий «Олимпиакос», который в финальном матче турнира обыграл со счётом 92:85 испанский коллектив «Реал» Мадрид.