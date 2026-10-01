«Он легенда баскетбола». Форвард «Торонто» Скотти Барнс — о Кавае Леонарде

Форвард и один из лидеров «Торонто Рэпторс» Скотти Барнс прокомментировал возвращение звёздного форварда Кавая Леонарда в команду и выразил уверенность, что тот поможет «Торонто» добиться бóльшего.

«Это же Кавай Леонард. Он может помочь нам во многом. Он легенда баскетбола. Он останется верен себе — и это, конечно, выведет нашу команду на новый уровень», — приводит слова Барнса журналист TSN Джош Левенберг в соцсети X.

23 сентября 2026 года «Торонто» объявил о многолетнем продлении контракта с Леонардом. В прошлом сезоне в составе «Лос-Анджелес Клипперс» форвард набирал в среднем 27,9 очка, делал 6,4 подбора и 3,6 передачи за матч.

Леонард вернулся в «Торонто» спустя семь лет. В сезоне-2018/2019 он привёл команду к первому в её истории титулу НБА и стал самым ценным игроком финальной серии. За семь лет в «Клипперс» он трижды выходил в плей-офф, но ни разу не добрался до финала конференции.