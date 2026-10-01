Стало известно, какие клубы хотят заполучить Кайри Ирвинга

«Майами Хит» и «Хьюстон Рокетс» уже проявляют интерес к звёздному разыгрывающему «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингу. По данным инсайдера Джейка Фишера, опубликованным в блоге Марка Штейна на Substack, руководители клубов считают, что после дедлайна обменов Ирвинг уже не будет игроком «Далласа».

Стоит отметить, что в сезоне-2026/2027 баскетболист заработает $ 39,5 млн. На следующий сезон у него есть опция игрока стоимостью $ 42,4 млн. Контракт Ирвинга с «Маверикс» рассчитан до 2028 года.

Более того, дедлайн обменов в НБА в сезоне-2026/2027 наступит 11 февраля 2027 года. Клубы смогут заключать сделки до 15:00 по североамериканскому восточному времени.