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Стало известно, какие клубы хотят заполучить Кайри Ирвинга

Стало известно, какие клубы хотят заполучить Кайри Ирвинга
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«Майами Хит» и «Хьюстон Рокетс» уже проявляют интерес к звёздному разыгрывающему «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингу. По данным инсайдера Джейка Фишера, опубликованным в блоге Марка Штейна на Substack, руководители клубов считают, что после дедлайна обменов Ирвинг уже не будет игроком «Далласа».

Стоит отметить, что в сезоне-2026/2027 баскетболист заработает $ 39,5 млн. На следующий сезон у него есть опция игрока стоимостью $ 42,4 млн. Контракт Ирвинга с «Маверикс» рассчитан до 2028 года.

Более того, дедлайн обменов в НБА в сезоне-2026/2027 наступит 11 февраля 2027 года. Клубы смогут заключать сделки до 15:00 по североамериканскому восточному времени.

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