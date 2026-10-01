Девушку Ламело Болла арестовали по обвинению в незаконном получении лекарств

Ана Монтана, девушка разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Ламело Болла была арестована в Северной Каролине по обвинению в незаконном получении контролируемых веществ. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на данные об аресте.

Модель, настоящее имя которой Аналисия Чавес, обвиняется по двум пунктам в получении контролируемых веществ путём мошенничества или подделки документов, а также по двум пунктам в незаконном хранении препаратов четвёртой категории. Обвинения относятся к событиям 21 февраля. После ареста Монтана была освобождена под залог в размере $ 20 тыс. по обвинениям в совершении тяжких преступлений. Ордер на её арест был выдан 22 сентября.

Согласно материалам дела, Чавес предположительно получила альпразолам — дженерик препарата «Ксанакс» — в аптеке Walgreens по рецептам, оформленным с использованием регистрационного номера DEA и идентификатора медицинского специалиста, которые, как утверждается, были похищены у врача. Адвокат модели заявил, что рецепты выписал врач, использовавший поддельные регистрационные данные, а его клиентка получила препарат в аптеке по выписанному рецепту. Защита также считает, что обвинение в хранении препарата связано с его получением в аптеке.

Болл и Монтана состоят в отношениях с 2021 года. В январе 2026-го у пары родился сын по имени Лауан.