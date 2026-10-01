Американский новичок «Зенита» Ньюмэн рассказал, как проходит его адаптация в клубе

Американский защитник «Зенита» Малик Ньюмэн, ставший игроком команды из Санкт-Петербурга в сентябре, рассказал об адаптации.

«Ощущения от первой тренировки? Было здорово выйти на площадку, увидеть тренерский штаб и познакомиться с ребятами. Как вы и сказали, потренироваться с ними, подготовиться к следующему матчу. Всё прошло хорошо. Это полезный опыт — нужно освоить новую систему, узнать партнёров по команде, тренерский штаб, но всё просто замечательно.

Я знаю некоторых ребят, но мы не были близкими друзьями. Вы знаете, что я играю в Единой лиге уже несколько лет, так что знаю большинство из них по матчам», — приводит слова Ньюмэна пресс-служба «Зенита».