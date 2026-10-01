15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американский новичок «Зенита» Ньюмэн рассказал, как проходит его адаптация в клубе

Американский новичок «Зенита» Ньюмэн рассказал, как проходит его адаптация в клубе
Комментарии

Американский защитник «Зенита» Малик Ньюмэн, ставший игроком команды из Санкт-Петербурга в сентябре, рассказал об адаптации.

«Ощущения от первой тренировки? Было здорово выйти на площадку, увидеть тренерский штаб и познакомиться с ребятами. Как вы и сказали, потренироваться с ними, подготовиться к следующему матчу. Всё прошло хорошо. Это полезный опыт — нужно освоить новую систему, узнать партнёров по команде, тренерский штаб, но всё просто замечательно.

Я знаю некоторых ребят, но мы не были близкими друзьями. Вы знаете, что я играю в Единой лиге уже несколько лет, так что знаю большинство из них по матчам», — приводит слова Ньюмэна пресс-служба «Зенита».

Следите за повесткой Единой лиги на «Чемпионате»:
Главный снайпер идёт за новым рекордом. Швед готовится переписать историю Единой лиги Главный снайпер идёт за новым рекордом. Швед готовится переписать историю Единой лиги
Две тяжёлые потери на старте сезона. «Зенит» и УНИКС лишились россиян Две тяжёлые потери на старте сезона. «Зенит» и УНИКС лишились россиян
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android