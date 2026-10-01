«Мы пока не готовы к такому уровню». Козин — о разгроме «Динамо» от УНИКСа

Главный тренер владивостокского «Динамо» Сергей Козин прокомментировал поражение от УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ — 75:117.

«Поздравляю УНИКС с победой. Мы понимали, что после поражения от «Пармы» соперник выйдет с удвоенной энергией. Я предупреждал команду, что казанцы будут действовать как раненый зверь — агрессивно, напористо. Так и получилось с первых же минут, уже в первой четверти.

Главное отличие Суперлиги от Единой лиги — это опыт, скорость принятия решений и уровень физического контакта. Некоторые наши игроки оказались к этому не готовы. Мы не выполнили установку, позволили сопернику набрать лёгкие очки, а потом догонять было уже тяжело.

Со второй четверти до середины третьей игра, пожалуй, была ровной. Но всё равно нам не хватало сил. Мы пока не готовы к такому уровню, в том числе потому, что команда собралась вместе совсем недавно. Один новичок приехал всего четыре дня назад, мы провели лишь три-четыре тренировки. Будем налаживать игру через матчи, стараться прибавлять.

К сожалению, сейчас мы очень далеки от своей лучшей формы и пока отстаём от ведущих команд лиги. Конкурировать с ними нам очень сложно. Когда проигрываешь 40 очков, трудно найти положительные моменты. В каких-то эпизодах мы боролись, но уровень и качество исполнения пока оставляют желать лучшего. Сказались ли перелёты? Мы уже почти месяц в разъездах. 7 сентября уехали и всё это время находимся в европейской части страны. Прилетели в Казань из Москвы, теперь снова едем в Самару на игру. Наверное, главная сложность в том, что мы около месяца не дома, живём в отелях, постоянно переезжаем», — приводит слова Козина пресс-служба команды.