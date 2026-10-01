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«Мы пока не готовы к такому уровню». Козин — о разгроме «Динамо» от УНИКСа

«Мы пока не готовы к такому уровню». Козин — о разгроме «Динамо» от УНИКСа
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Главный тренер владивостокского «Динамо» Сергей Козин прокомментировал поражение от УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ — 75:117.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
117 : 75
Динамо В
Владивосток
УНИКС: Ратэн-Мэйс - 21, Брайс - 19, Захаров - 15, Шаманич - 15, Рейнольдс - 13, Адамс - 11, Беленицкий - 9, Гудумак - 4, Маккормак - 4, Коновалов - 4, Михайловский - 2, Узинский
Динамо В: Блэкмон - 24, Кроули - 14, Акрамов - 7, Садиков - 6, Личутин - 5, Пресняков - 5, Смит - 4, Поллард - 4, Семенченко - 3, Ершов - 2, Стребков - 1, Денисов

«Поздравляю УНИКС с победой. Мы понимали, что после поражения от «Пармы» соперник выйдет с удвоенной энергией. Я предупреждал команду, что казанцы будут действовать как раненый зверь — агрессивно, напористо. Так и получилось с первых же минут, уже в первой четверти.

Главное отличие Суперлиги от Единой лиги — это опыт, скорость принятия решений и уровень физического контакта. Некоторые наши игроки оказались к этому не готовы. Мы не выполнили установку, позволили сопернику набрать лёгкие очки, а потом догонять было уже тяжело.

Со второй четверти до середины третьей игра, пожалуй, была ровной. Но всё равно нам не хватало сил. Мы пока не готовы к такому уровню, в том числе потому, что команда собралась вместе совсем недавно. Один новичок приехал всего четыре дня назад, мы провели лишь три-четыре тренировки. Будем налаживать игру через матчи, стараться прибавлять.

К сожалению, сейчас мы очень далеки от своей лучшей формы и пока отстаём от ведущих команд лиги. Конкурировать с ними нам очень сложно. Когда проигрываешь 40 очков, трудно найти положительные моменты. В каких-то эпизодах мы боролись, но уровень и качество исполнения пока оставляют желать лучшего. Сказались ли перелёты? Мы уже почти месяц в разъездах. 7 сентября уехали и всё это время находимся в европейской части страны. Прилетели в Казань из Москвы, теперь снова едем в Самару на игру. Наверное, главная сложность в том, что мы около месяца не дома, живём в отелях, постоянно переезжаем», — приводит слова Козина пресс-служба команды.

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