«Сложно рассчитывать на победу». Вергун указал на ошибки «Автодора» в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (75:80), состоявшемся вчера, 30 сентября.

«Проиграли, расстроены. Наверное, прежде всего самим себе показали, что имеем все основания претендовать на победу в каждом матче. Играли против солидного соперника.

Ключевым, наверное, выделил бы начало четвёртой четверти. При том, что лимит фолов мы исчерпали только на последних 30 секундах четверти, позволили сопернику сделать такой лёгкий рывок. Это ответственность прежде всего лидеров, которые были на площадке.

Кажется, в этот момент, играя так, недостаточно жёстко, мы давали сопернику забирать моменты игры. Сложно рассчитывать на победу в серьёзных матчах», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Автодора».