Баскетбольный клуб из Франции путешествует на матчи в автобусе с плацкартными местами

Французский баскетбольный клуб АСВЕЛ использует командный автобус, в котором оборудованы спальные места. Видео изнутри транспорта показал разыгрывающий Патрик Миллз.

В автобусе установлены двухъярусные кровати с занавесками — игроки могут не просто откинуть спинку сиденья, а полноценно лечь и поспать прямо по дороге после игры.

«Сразу после игры — в сон», — говорится в описании видео.

В своём последнем матче АСВЕЛ уступил «Панатинаикосу» в Афинах. Встреча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027 завершилась со счётом 102:79 (25:13, 31:21, 24:22, 22:23) в пользу греческой команды.

Следующую встречу АСВЕЛ проведёт 2 октября — в матче 3-го тура французская команда на своей площадке примет испанскую «Валенсию». Начало игры — в 21:00 мск.