АСВЕЛу запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Жоффри Ловернем — источник

Команда АСВЕЛ получила запрет на регистрацию новых игроков в Евролиге из-за непогашенного долга перед бывшим игроком Жоффри Ловернем, который сейчас выступает за «Партизан».

По данным Ариса Баркаса из Eurohoops, АСВЕЛ был должен около € 300 тыс. и не осуществил два платежа по предыдущему соглашению, что и привело к запрету на регистрацию. Источник указывает, что оставшийся долг немного ниже — около € 200 тыс., но ограничение сковывает возможности клуба по изменениям в составе.

Ловернь выступал за АСВЕЛ с 2022 по 2025 год, после чего вернулся в Евролигу в составе «Партизана» на сезон-2026/2027. В прошлом сезоне французский клуб также был наказан по финансовым правилам турнира за невыполнение минимальных требований по зарплатам игроков.