«Бегает и ставит заслоны». Дончич ответил, кого считает самым трудным соперником в НБА

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) словенец Лука Дончич назвал игрока лиги, которого считает самым трудным соперником.

«Вероятно, что Стеф [Карри]. Он бегает повсюду и ставит заслоны… Я был сказал, что это Стеф», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Стефену Карри 38 лет. Американец дебютировал в НБА в 2009, будучи выбранным на драфте под седьмым номером «Голден Стэйт Уорриорз», за который и провёл всю карьеру. В составе команды четырежды становился чемпионом НБА (2015, 2017, 2018, 2022), дважды — MVP сезона (2015, 2016), а так