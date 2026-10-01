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УНИКС усилил тренерский и медицинский штаб

УНИКС усилил тренерский и медицинский штаб
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Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о двух назначениях в тренерском и медицинском штабе.

Алексей Аксёнов назначен помощником тренера по физической подготовке Юре Дракслара. 25-летний российский специалист перешёл в основную команду из УНИКСа-2, где занимался функциональной подготовкой молодых баскетболистов.

Фото: БК УНИКС

Греческий физиотерапевт Димитриос Вуразанис пополнил медицинский штат клуба. 32-летний специалист имеет степень бакалавра по физиотерапии Университета Фессалии и магистра Университета имени Аристотеля по программе «Предотвращение травм в спорте».

Ранее Вуразанис работал физиотерапевтом и тренером по физической подготовке в спортивных клубах, больницах и реабилитационных центрах, включая ЖФК