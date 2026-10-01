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Кендрик Перкинс назвал своего претендента на звание MVP НБА сезона-2026/2027

Кендрик Перкинс назвал своего претендента на звание MVP НБА сезона-2026/2027
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс назвал своего претендента на звание MVP сезона-2026/2027.

«Да, я считаю, что на Энтони Эдвардса оказывается давление. При этом думаю, что в этом сезоне он станет MVP, потому что сможет вернуться на свою естественную позицию — второго номера — и будет набирать много очков, играя вместе с Ламело Боллом.

Кто-то может возразить, что Ламело Болл не так часто играл в матчах, где давление было действительно высоким, и не выступал на таком уровне в важных играх. Но что касается Энтони Эдвардса… Я называю себя поклонником НБА, потому что