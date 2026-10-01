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Владимир Гомельский назвал своего любимого баскетболиста и объяснил причину

Владимир Гомельский назвал своего любимого баскетболиста и объяснил причину
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, что его любимым баскетболистом является Джулиус Ирвинг. По словам специалиста, именно Ирвинг был первым игроком НБА, который выступал для зрителей и при этом не забывал о результате.

— Состав «Филадельфии» в каком чемпионском сезоне вам больше всего нравился — в 1967-м или в 1983-м?
— Мне больше всего нравится состав «Филы» 1977-1978 года! 1967 года я не видел. А в 1984-м прощался с баскетболом мой любимый игрок Джулиус Ирвинг. Печально было смотреть.

— А почему вам нравится Джулиус Ирвинг? Просто личная симпатия или есть какие-то аргументы, причины?
— Надеюсь, что вы помните о том, что с приходом в «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика