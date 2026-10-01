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Эксперт раскрыл, что сказал ему тренер «Бруклина» о Егоре Дёмине в межсезонье

Эксперт раскрыл, что сказал ему тренер «Бруклина» о Егоре Дёмине в межсезонье
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Североамериканский журналист и эксперт Альберт Гим поделился подробностями о разговоре с тренером «Бруклин Нетс» Заком Гонсалесом, который предложил ему лично посмотреть на работу российского баскетболиста Егора Дёмина в межсезонье.

«Перед этим летом я написал тренеру Заку Гонсалесу. Просто хотел узнать, как проходит межсезонье. И Зак ответил примерно так: «Чувак, тебе обязательно нужно сюда приехать и посмотреть на Егора, потому что он просто разрывает».

И это можно было понимать сразу в нескольких смыслах. Во-первых, Егор действительно отлично работал на тренировках. Но, кроме того, он играл на новой площадке NBPA в Плайя-Виста в Калифорнии — и там тоже буквально зажигал», — сказал Гим на канале L